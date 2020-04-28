Тренировки дома

Если у вас дома есть велотренажер, эллипсоид или беговая дорожка — вам повезло, и вы легко сможете провести кардио тренировку в домашних условиях. Но что делать, если подобных тренажеров нет? Бег на месте, бой с тенью и прочие кардио активности сложно выполнять более 10 минут подряд. В данном материале вы […]
Как накачать нижний пресс? Упражнения для нижней части живота
Лучшие упражнения для прокачки нижнего пресса. Все о том, как научиться вовлекать мышцы низа живота в работу — и повысить эффективность тренировки. Домашняя программа.
Комплекс упражнений на пресс — лучшая программа для создания кубиков
Домашний комплекс упражнений на абдоминальные мышцы живота — десять лучших упражнений, советы по технике и рекомендации для достижения максимального результата.
Лучшие упражнения на пресс с фитболом — тренировки для улучшения осанки
Упражнения с гимнастическим мячом — эффективный способ развития бокового пресса и улучшения осанки. Как правильно тренироваться с фитболом в домашних условиях?
Как накачать руки в домашних условиях — лучшие упражнения на бицепс и трицепс
Как правильно тренировать мышцы рук? Лучшие упражнения для быстрой прокачки бицепса и трицепса, советы для начинающих и правила домашней тренировки для рук.
Упражнение планка — как делать его правильно? Что дает планка для пресса?
Планка на локтях — что она дает прессу и какие мышцы работают? Как делать упражнение правильно и сколько держать планку новичкам? Подробнее описание техники.
Как правильно тренироваться дома — гид новичка. Домашняя программа упражнений
Как правильно тренироваться в домашних условиях? Лучшие функциональные упражнения с весом тела — программа. Что нужно для тренировок дома — рекомендации и советы.