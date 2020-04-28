Тренировки дома

Если у вас дома есть велотренажер, эллипсоид или беговая дорожка — вам повезло, и вы легко сможете провести кардио тренировку в домашних условиях. Но что делать, если подобных тренажеров нет? Бег на месте, бой с тенью и прочие кардио активности сложно выполнять более 10 минут подряд. В данном материале вы […]